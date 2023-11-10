«أوقاف شمال سيناء»: افتتاح مسجد أولاد سلام بقرية الخروبة غرب الشيخ زويد

افتتحت مديرية أوقاف شمال سيناء مسجد أولاد سلام، اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء، وهو يعد ثان مسجد يتم افتتاحه في القرى العائدة.

مسجد أولاد سلام بقرية الخروبة غرب الشيخ زويد

وقال الشيخ محمود مروزق مدير أوقاف شمال سيناء، إن مسجد أولاد سلام هو ثان مسجد يتم افتتاحه بالقرى العائدة بعد تجهيزه بشكل راقي في المنطقة، بعد افتتاح مسجد أبوهاني منذ قرابة شهرين.

وأضاف مدير الأوقاف، أن هناك تعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، على بناء مساجد جديدة بشكل راقي وكبير تستوعب الأعداد في التجمعات السكنية، والقرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد، مسجد أخرى تم رفع كفاءتها.

مساجد الشيخ زويد في شمال سيناء

وأكد محمد سليم سلام المتحدث الإعلامي لمحافظة شمال سيناء في بيان له، أن مسجد أولاد سلام، يقع في تجمع الخروب غرب الشيخ زويد، وهو ثان مسجد يتم افتتاحه، مضيفا أن هناك مساجد أخرى تم رفع كفاءتها بالقرى العائدة إعادة ترميم المساجد التي تأثرت السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة بإعادة جميع المساجد التي تأثرت خلال الفترة الماضية، وأن كل تجمع سكني بالقرى به أكثر من مسجد، بالإضافة إلى ديوان العائلة، بحسب عادات وتقاليد أبناء القبائل في قرى رفح والشيخ زويد ووسط سيناء