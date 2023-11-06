محافظ شمال سيناء: وفرنا 3 عمارات سكنية لمساعدة المرافقين لمصابي غزة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك مؤتمرا يعقد بشكل يومي مكون من عدة أطراف لمناقشة ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه، في علاج الجرحى والمصابين الوافدين من غزة.

عبد الفضيل: وجود المرافقين جعلنا نقف أمام تحد كبير في علاج المرضى

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره على «إكسترا نيوز»، أنه تم علاج المشكلات التي واجهوها للأفراد المرافقين للمرضى، وكان يؤثر ذلك بشكل مباشر على علاج المريض، لوجود أكثر من مصاب في العناية المركزة، مما يجعله مقلقًا للراحة، وتقل نسبة شفائه.

عبد الفضيل: توفير أماكن لصالح أسر المصابين

وتابع «عبد الفضيل» أنه تم التغلب على مشكلة المرافقين، بتوفير أماكن لصالح أسر المصابين، وكان هناك مشكلة أخرى تتعلق بالعالقين، الذين جاءوا من القاهرة ومحافظات مختلفة لزيارة أقاربهم، وعادوا إلى قطاع غزة ليجدوا المعبر مغلقا، لذا تم استضافتهم مع المرافقين في 3 عمارات مخصصة لهم.