حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. إزالة أكثر من 5 آلاف حالة تعد

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 4 وحتى 10 نوفمبر.

السبت 4 نوفمبر

أعلن وزير التنمية المحلية، أنّ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، شهد في أسبوعه الثالث عشر بالخطة التدريبية الجديدة، تنظيم 5 دورات تدريبية وهي: «تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، تنفيذ دورة قانون المحال العامة، دورة إعداد المدربين TOT الأساسية».

الاثنين 6 نوفمبر

تلقى «آمنة» تقريرًا حول الجهود التي بذلتها المحافظات، في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، إذ أقيم 7065 شادرًا ومعرضًا ومنافذ ثابتة ومتحركة على أرض المحافظات، خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

من جهة أخرى، تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي نفذتها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، أسفرت عن إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع، وإزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدانًا.

الثلاثاء 7 نوفمبر

وجه «آمنة»، قطاعي التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، بشنّ حملات تفتيشية على المحافظات، لمتابعة ما جرى زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق .

كما عرض وزير التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهم الخطط والمستهدفات التي ستنفذها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2023 – 2024، والجهود التي حققها قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، منذ تولية المسئولية وحتى الآن، وجهود الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات، وجهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالي الماضي 2022 – 2023، وآخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، أيضًا استعرض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وجهود التنمية المتكاملة لشمال سيناء.

الأربعاء 8 نوفمبر

تلقى «آمنة»، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة «سند الخير»، إذ حققت حجم مبيعات يصل إلى 386,7 مليون جنيه منذ انطلاقها في 31 مارس 2022، وحتى الأسبوع الـ79، وتنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة، ليصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ79 إلى 4,2 مليون جنيه.

الخميس 9 نوفمبر

استقبل وزير التنمية المحلية، وفد بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي وكاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور شريف حمدي مسؤول أول العمليات بالبنك الدولي لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية، وجرى استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال عام 2024.