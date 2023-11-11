بسنت شوقي بشخصيتين مختلفتين من خلال «السيستم» و«العودة»

تعيش الفنانة بسنت شوقي خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، حيث تواصل تصوير عملين جديدين وهما فيلم «السيستم» مع الثنائي طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ومسلسل «العودة» مع شريف سلامة وتظهر خلالهما بشخصيتين جديدتين عليها .

بسنت شوقي فى السيستم والعودة

وتجسد الفنانة بسنت شوقي خلال أحداث فيلم السيستم شخصية سيدة تدعى فريدة وهى شخصية قوية لها منظور خاص بها تجاه نوع محدد من الرجال ويدور العمل فى إطار رومانسي كوميدي .

وتشارك من خلاله إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وعدد أخر من الفنانين بالاضافة الى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد على رزق وهو من إخراج أحمد البنداري.

بسنت شوقي صعيدية في العودة

أما فى مسلسل «العودة»، تعود الفنانة بسنت شوقى إلى الشخصية الصعيدية مرة أخرى من خلال تجسيد شخصية سيدة صعيدية مطلقة ولديها ابن وتشارك من خلاله بجانب شريف سلامة وتارا عماد ووليد فواز وحمزة العيلي ومحمد على رزق وعصام السقا وولاء الشريف وغيرهم .