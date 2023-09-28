الفنانة منال الفطاطري والدة بسنت وداليا شوقي تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

ورثت كل من الشقيقتين بسنت وداليا شوقي، جينات الفن من والدتهما الفنانة منال الفطاطري، التي بدأت مشوارها الفني مع منتصف الألفية الجديدة، لكن لم تستمر طويلًا، واكتفت بنحو 4 سنوات فقط نتج عنها المشاركة في عدد من الأعمال، لتأتي كل من ابنتيها «بسنت وداليا» لاستكمال هذه المسيرة التي انتهت مبكرًا.

الزواج والانفصال وتربية ثلاث فتيات، من الأسباب التي دعت الفنانة منال الفطاطري للابتعاد عن الفن سريعًا، لانشغالها بحال أسرتها في ظل المسئولية الكبيرة التي وقعت على عاتقها، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لها.

الفنانة منال الفطاطري ابتعدت عن الفن منذ 17 عاما

وأشارت منال الفطاطري، إلى أنها منذ ابتعادها عن الفن منذ 17 عامًا، دائمًا ما تقول إنها تنتظر العودة من خلال عمل جيد، حتى تفاجئت بإن السنوات مرّت عليها بالفعل ولم تعد مجددًا للفن بسبب ظروفها العائلية وانشغالها بتربية بناتها واللاتي يعمل منهن في الفن بسنت وداليا شوقي، بخلاف مسئولية دراستهن وزواجهن واختلاف حجم المسئولية فيما بعد.

من الأعمال التي شاركت فيها الفننة منال الفطاطري، مسلسل للثروة حسابات أخرى، عواصف النساء، المرسى والبحار، أحلام في البوابة، أن الأوان، الشيطان لا يعرف الحب، قلب امرأة، صرخة أنثى، كما شاركت مصطفى قمر في فيلم قلب امرأة.