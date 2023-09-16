بسنت شوقي عن ظهورها في «فوي فوي فوي»: كنت عاوزة أبقى جزء من الفيلم

تمكن فيلم «فوي فوي فوي» من احتلال المركز الأول فى شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 سبتمبر والذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج وتظهر معه وجته الفنانة بسنت شوقي.

وقالت الفنانة بسنت شوقي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تشارك فقط بظهور خاص، موضحة: «هو ظهور لذيذ بسيط جدا وأنا كان بالنسبالي كنت عايزة أبقي جزء من الفيلم حتى لو مشهد، والمخرج والمؤلف عمر هلال عندما عرض على لم أتردد لحظة ووافقت على الفور لأن الفيلم عجبني وكنت عاوزة أبقى جزء منه».

بسنت شوقى تتحدث عن تقديم محمد فراج لفيلم فوي فوي فوي

أما عن تقديم الفنان محمد فراج لهذا العمل المختلف، قالت: «أنا حاسة إن فراج كان محتاج يعمل حاجة زي كدة.. كان محتاج يفك، والحقيقة إن ده حاصل جدا في الفيلم وإن شاء الله يعجب الناس ويكسر الدنيا».

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وحنان يوسف وطه دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.