هزة أرضية بقوة 2.2 تضرب جزيرية كريت اليونانية بالبحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، صباح اليوم الجمعة، على مسافة 288 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اليونانية أثينا.

واظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، على موقعها الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 57 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

وفي 3 نوفمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليونان، بعمق 10 كيلومترات، فيما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض في ذلك التوقيت إن البؤرة وقعت على بعد نحو 90 كيلومترا شمال أثينا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.