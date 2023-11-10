تحرير 343 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله والتصدي للممارسات الاحتكارية، خاصة في السلع الأساسية.

حملات تموينية في أسيوط

وقال إنه تم تحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملات شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط على مدار شهر، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الرقابة التموينية، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط عدة حملات على الأسواق والمخابز على مدار شهر، تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، أسفرت عن تحرير 343 مخالفة، تضمنت تحرير 310 مخالفات في المخابز، و33 مخالفة تموينية منها 7 محاضر بيع سجاير أزيد من السعر، و8 محاضر سلع ولحوم منتهية الصلاحية ومحضر تجميع 20 أسطوانة بوتاجاز لبيعها في الشوق السوداء.