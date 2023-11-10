«قادرون باختلاف» في أسوان يشاركون بالبرنامج الرئاسي «أهل مصر» بالإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب شؤون القبائل للمحافظات الحدودية، رحلة لمحافظة الإسكندرية، ضمن برنامج «أهل مصر» الفوج الثاني لذوي الهمم من محافظة أسوان، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي الخاص بأبناء المحافظات الحدودية.

رحلة ذوي الهمم إلى الإسكندرية

وانطلقت الرحلة من أسوان إلى الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، والتي تتولى الإشراف على المشروعات الشبابية.

وشارك في البرنامج الرئاسي ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأفراح سيد، وكيل الشباب، وزياد يس، مدير عام الإدارة العامة للشباب، بمتابعة تفاصيل برنامج الزيارة وضمان راحة وسعادة المشاركين من ذوي الهمم في هذا الحدث.

البرنامج يتضمن مجموعة من الزيارات

ويتضمن برنامج الزيارة جولات لقادرون باختلاف في أسوان داخل القاعدة البحرية في رأس التين، وجولة حرة في محطة الرمل والمنشية، بالإضافة إلى زيارة مكتبة الإسكندرية.