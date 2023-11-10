أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة.. استقرار طن «رفيع الحبة»

أكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، قد سجلت استقراراً في سعر طن الأرز رفيع الحبة، وذلك خلال عمليات بيع وتداول الأرز الشعير بالأسواق الحرة والمتاجر العامة، في شتى ربوع محافظات مصر، خلال موسم حصاد العام الجاري 2023.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «حاتم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، سجلت استقرارا في حركة بيع الأرز رفيع الحبة، بما يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات الجمهورية، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ 17 ألفا و750 جنيه.

- بينما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 16 ألفا و600 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

وأضاف «حاتم»، أن حركة تداول وبيع الأرز اليوم الجمعة، كبيرة للغاية، وسط زيادة الطلب على شراء الأرز عريض الحبة، الذي يشهد وفرة كبيرة للغاية من حيث المعروض، لافتًا إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، هما من كبرى المحافظات التي تنتج نحو 82% من محصول الأرز الشعير، على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية.