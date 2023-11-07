نقيب الفلاحين: تراجع كبير في سعر الأرز الشعير.. وتوقعات بتراجع جديد قريبا

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأرز شهدت تراجعا ملحوظا اليوم بقيمة 1000 جنيه لطن أرز الشعير، ما ساهم في انخفاض الأسعار في الأسواق، فضلا عن تمتع مصر بمخزون استراتيجي من الأرز يكفيها لفترة طويلة.

أسعار الأرز اليوم

وأضاف أبوصدام لـ«الوطن»، أنّ سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه للطن، كما يبلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألف جنيه، كما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض بين 13 و20 ألف جنيه.

استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة

وتابع أنّ كيلو الأرز الأبيض يباع في منافذ التموين بسعر 15 جنيها، كما يتراوح سعره في الأسواق بين 20 و25 جنيها، في ظل توقعات باستقرار الأسعار حتى ديسمبر المقبل وتراجعها، نافيا ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الأرز بعد تحريك أسعار البنزين.