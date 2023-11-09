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رئيس الوزراء: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية نموذج مصري ملهم للعالم

كتب:

منى صلاح
08:32 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعد نموذجا ملهما لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة التي تقدمها مصر للعالم، والمؤتمر فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة في دورتيها.

توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في حفل إعلان نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بحضور عدد من الوزارء والمحافظين، أنَّ المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، تمثل دعائم راسخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر COP27 إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار توجه واضح لدولة نحو دمج الأبعاد البيئية ضمن خططها لتحقيق التنمية المستدامة.

قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية

وتابع رئيس مجلس الوزراء في كلمته: «تم من خلال المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية».

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