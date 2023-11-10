رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يحذر من انتشار الأمراض المعدية والأوبئة في غزة

حذَّر الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، من خطورة ارتفاع نسب الأمراض المعدية بشكل كبير، خاصة أمراض البطن والجلد لنقص المياه النظيفة والغذاء، «هذه كارثة صحية والقطاع بحاجة إلى مساعدات فورية».

«عودة»: أجساد الضحايا أسفل الأنقاض تنذر بكوارث وأوبئة

أضاف «عودة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ «أجساد ضحايا حرب غزة أسفل الأنقاض والمنازل المهدمة تنذر بكوارث صحية وأوبئة».

نقل الإصابات الخطرة بالطائرات

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، بأنَّه سيجري نقل الجرحى المصابين بإصابات خطرة بالطائرات ضمن آليات تأمين نقل المصابين للسفينة لتجنب ما حدث من قبل، من قصف العدو لعربات الإسعاف التي تنقل المصابين، وهناك أكثر من 26 ألف مصاب أغلبهم نساء وأطفال، وإيطاليا فتحت أبواب المستشفيات الإيطالية لعلاج المصابين من الفلسطينيين.

تأمين نقل الجرحى الفلسطينيين

وكشف «عودة»، عن تنسيق يجري بين وزارة الدفاع الإيطالية والخارجية، للسماح بتعاون المؤسسات الدولية في تأمين نقل الجرحى الفلسطينيين، مثل الصليب الأحمر ضالع الأهمية في غزة وسط الأحداث، وقدرته على المشاركة في نقل المصابين.

وتابع: «هناك تنسيق مستمر مع الأطباء داخل غزة وسيجري الإعلان عنه، والأهم الآن توفير عدد كبير من المستشفيات المتنقلة على شواطئ غزة للتخفيف من حدة مشكلات المياه والطاقة ووصل الأمر إلى قيام الأطباء بإجراء عمليات بدون تخدير».