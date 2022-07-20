شيرين: أتجوز قرد أو فيل بزلومة من جنينة الحيوان ولا أني أرجع لـ حسام

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مدى إمكانية عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، إذ قالت «وربنا أتجوز الفيل أبو زلومة ومتجوزهوش تاني، أروح أتجوز قرد من جنينة الحيوانات أحسن، أقولك حاجة، قسما بالله ما عاوز أعرف حد اسمه حسام، أنا اعتزلت الاسم ده من حياتي، ومش هسيب حقي، ده شقى ولادي وشقى عيالي، عيالي اللي في آخر يوم كانوا هينضربوا بالرصاص».

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»، أن حسام حبيب كان يتواجد معها بعد الانفصال في الفيلا الخاصة بها بسبب أمور عمل، «شغلنا مش بيخلص في 3 أو 4 ساعات، الاستوديو بتاعي تحت في البيت، أنا اللي غلطانة إني دخلته البيت تاني، أنا آسفة وبعتذر للناس اللي كذبت عليهم، أنا آسفة، أكيد في حياتكم مشاكل أهم كتير مني ومن جوازتي السودا، وإن شاء الله هتعب عشان أرجع تاني شيرين اللي أنا ضيعتها عشان خاطر حب للأسف عمره ما كان حب بل ضحك».