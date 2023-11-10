ما مهام منظومة نقل الكهرباء وفق المعايير الاقتصادية والبيئية؟

حدد قانون الكهرباء الجديد، مهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية التي تكفل تكافؤ الفرص، ليحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للكهرباء، ونستعرض المهام المنظومة لنقل الكهرباء والمعايير الاقتصادية والبيئية.

مهام المنظومة لنقل الكهرباء والمعايير الاقتصادية والبيئية

1- تعد أولى المهام هي تشغيل منظومة نقل الكهرباء لتحقيق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.

2- نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة حسب أسس اقتصادية ويقرها جهاز مرفق الكهرباء.

3- يقوم بتدبير طاقة الموازنة اللأزمة للتشغيل المستقر والآمن للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

4- إدارة وصيانة شبكات النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود العالية والفائقة.

الفرق بين التعريفتين

5- تقوم بتلقي الفرق بين التعريفتين المنصوص عليهما في المادة 41 من القانون وتخصيصه للغرض الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

6- تقوم الشركة بتدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج.

7- شراء خدمات النقل والبيع والتوزيع من المرخص لهم، لصالح المشتركين غير المؤهلين بالأسعار التي تقترحها الشركة للأسس الاقتصادية سليمة ويقرها الجهاز.

8- تشترك مع الوزارة في دراسات التوسع في النقل والإنتاج لكفاية باحتياجات المستهلكين.