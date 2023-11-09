إجراءات مكثفة لتطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء بسوهاج.. منها فصل الإعلانات

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بالمركز، ومنها إغلاق الورش والمحلات طبقا للمواعيد المقررة قانونا، وإغلاق أضواء اللافتات والإعلانات فى حملة مسائية، فضلا عن متابعة الأشغالات ونظافة الشوارع.

رفع الإشغالات وضبط الأسواق بسوهاج

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن تلك الحملات المسائية المكثفة تأتي في إطار المحافظة على انضباط الشارع والسيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق وتطبيق لرفع الإشغالات والمخالفات وضبط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة، وكذلك متابعة منظومة النظافة العامة خلال الفترة المسائية.

إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بسوهاج

وأضاف عوض أن متابعة تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء يتم يوميا، حيث يتابع ذلك بالطرق العامة ويتم فصل التيار عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين وكذلك غلق الورش والمحلات بموعدها.

حملات مكثفة لوحدة المحلية بطهطا بسوهاج

وأوضح عوض أن الحملة المسائية شارك بها كلا من علي موسى جاد وأحمد عبدالسلام سكرتير قرية شطورة ومسؤولي الإشغالات ومسؤولي النظافة ومسؤولي الكهرباء والإنارة ومعدات الوحدة المحلية بالوحدة.