نائب رئيس هيئة الطاقة: مصر تمتلك مقومات لإنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية

قال المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن كل دولة تختلف في مواجهتها للتغيرات المناخية بحسب الإمكانات المتوفرة لديها، مشيرا إلى أنّ مصر تتمتع بمعدلات شمس ورياح عالية، في بعض المناطق، ما يؤهلها لأن تكون من أفضل المواقع، على الصعيد العالمي، ومن ثم هناك أهمية لاستغلال هذه المصادر، لإنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية وتوفير الوقود البترولي أو الغاز الطبيعي، والحد من الانبعاثات، لتوفير طاقة نظيفة.

أكد «صافي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، أنّ مصر وضعت استراتيجية، للإسراع بالحصول على الطاقة النظيفة، وأيضًا الحد من التغيرات المناخية، إضافة إلى العمل ملف الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبر وقود المستقبل، لذا هناك تسارع بين المستثمرين والدول على استخدام هذا الوقود.

«صافي»: مصر من الدول التي يتوفر بها مصادر شمس ورياح عالية

وتابع «صافي» بأن مصر من الدول التي يتوفر بها مصادر شمس ورياح عالية، وبالتالي هناك انخفاض في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، ويعمل ذلك في التشجيع على الاستثمار، لإنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية.