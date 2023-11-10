مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الإسماعيلية اليوم

تشهد محافظة الإسماعيلية مؤتمرا حاشدا مساء اليوم الجمعة، بمركز ومدينة القصاصين، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية.

وتنظم قبيلة الطميلات المؤتمر بعزبة أبو داوود بمركز ومدينة القصاصين، بحضور عدد من كبار العائلات وشيوخ القبائل العربية في شمال سيناء والإسماعيلية والشرقية.

وقال الشيخ أحمد سلامة داؤود شيخ قبيلة الطميلات، إن المؤتمر يحضره كلا من الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، والشيخ عبدالله أبو جهامة، والشيخ عيسى الخرافيين من مشايخ قبائل سيناء إلى جانب مشايخ قبائل «بلي والمعازة والحويطات والحيوات والبياضية والمعازة والعيايدة»، في الإسماعيلية.

وأضاف أن المؤتمر يشهد حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظتي الإسماعيلية والشرقية وبعض المحافظات المجاورة إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الشعبية في المحافظة.

بدء الدعاية الانتخابية في المحافظات

وكانت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وإعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي آلية الإنفاق على الدعاية، على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، ليكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق.