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هيئة الانتخابات في تونس: اختيار أعضاء المجالس المحلية في النصف الأول من ديسمبر

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أ ش أ
06:41 م | الخميس 17 أغسطس 2023
تونس تستعد للانتخابات المحلية في ديسمبر

تونس تستعد للانتخابات المحلية في ديسمبر

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن يكون موعد انتخابات المجالس المحلية في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.

حقل تكريم للمساهمين بالمشروع الوطني

وأضاف «المنصري»، وفقاً لما نشرته التلفزة التونسية، لدى حضوره حفل تكريم المساهمين في المشروع الوطني لضبط الحدود ورسم الخارطة الإدارية للبلاد، اليوم الخميس، أن الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي، في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية، والثاني بدعوة الناخبين.

الانتخابات الرئاسية في موعدها 

وفي رده على إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأنه «حسب أجندة الهيئة، وحسب القانون الانتخابي لسنة 2014، الذي مازال ساري المفعول، فإن الانتخابات الرئاسية أصبحت دورية معلومة بصفة مسبقة، ولذلك فإن الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده، أي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية»، في إشارة إلى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام 2024 المقبل.

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