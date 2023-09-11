وزير العدل: الانتخابات الرئاسية بإشراف قضائي كامل تحت هيئة وطنية مستقلة
كتب:
محمد أيمن سالم
09:57 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
المستشار عمر مروان
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الانتخابات الرئاسية ستكون بإشراف قضائي كامل.
وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستوزع القضاة على اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية».
الهيئة الوطنية للانتخابات
وتابع وزير العدل: «أعداء مصر دائما يشككون في كل نجاح تقوم به الدولة وفي كل الإجراءات التي يتم اتخاذها»، مؤكدا: «لا أحد يتدخل في عمل الهيئة الوطنية للانتخابات».
وتابع: «الانتخابات الرئاسية تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة.. والهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ولها قانون خاص بها، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بمساعدة الهيئة الوطنية للانتخابات».
الانتخابات الرئاسية
واسترسل: «الهيئة الوطنية للانتخابات توقع بروتوكولات مع الجهات اللازمة لنجاح الانتخابات»، مضيفا: «رئيس الوزراء عقد اجتماعا للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية».