أعلنت منظمة الصحة العالمية، توقف 20 مستشفى في غزة عن العمل، وأخرى تعمل بشكل جزئي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت المنظمة العالمية، أن عنفًا مكثفًا يحدث حول مستشفى الشفاء في غزة.

مجلس الأمن الدولي يناقش العدوان على غزة

ويناقش مجلس الأمن الدولي، الليلة، العدوان على قطاع غزة، ضمن البند المعنون «الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين».

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الاثنين الماضي، التي كانت «مشاورات مغلقة»، وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

في سياق متصل، أفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت منزلي المعتقلين محمد وصقر الشنتير، في خلة مناع، جنوب مدينة الخليل.

أضافت أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، ولا تزال تفرض طوقا عسكريا على المنطقة وتمنع الاقتراب منها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دوار التحرير

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، منطقة دوار التحرير والضاحية ومنطقة خلة مناع في دورا، وفرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزلين، ومنعت تحرك المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.