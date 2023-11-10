افتتاح مسجد في أبو حمص بالبحيرة بتكلفة 1.6 مليون جنيه

شهدت مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم، افتتاح مسجد الصيرفي بأبو حمص على مساحة 406 أمتار، بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

الجهود الذاتية لإعمار مساجد البحيرة

كما يأتي أيضا في إطار الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

عنوان خطبة الجمعة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها، أن الإنسانية رحمة وعدل وإنصاف بين البشر جميعا على اختلاف معتقداتهم وألوانهم ولغاتهم وأعراقهم، من منطلق منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، لينعم الناس جميعًا بالأمن والاستقرار، دون تفرقة بين إنسان وآخر أو شعب وآخر.