«معلومات الوزراء» يوضح كيف تدعم الاستثمارات في الموارد الطبيعية سبل العيش؟

أجاب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على سؤال «كيف تدعم الاستثمارات في إدارة الموارد الطبيعية سُبل العيش؟»، موضحا أنّ الاستثمارات في إدارة الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتكيف معها ستدعم سبل العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة بيئيًّا والحد من الفقر، بل ودعم بناء السلام أيضًا.

استثمارات الموارد الطبيعية المنقذ من تحديات تغير المناخ

وعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر فيديو صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان استثمارات الموارد الطبيعية المنقذ من تحديات تغير المناخ.

دعم سبل العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية

وأكد أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى سياسات تكيفية لمواجهة خطر تغير المناخ، وتعاني المنطقة من تفاقم ظاهرة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة تواتر الظواهر الجوية الحادة.

فضلًا عن تآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر على طول ساحل البحر المتوسط، كما أنه يهدد القطاعات الاقتصادية المعتمدة على الطبيعة كالسياحة ويزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي الاستثمارات في الموارد الطبيعية والتكيف معها ستدعم سبل العيش المتعمدة على الموارد الطبيعية، بطريقة مستدامة بيئيًا من الفقر بل ودعم بناء السلام أيضًا.