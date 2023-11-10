نائب يشيد بتوجيه السيسي بتخصيص أموال الدعاية لحملته الانتخابية لأهالي غزة

أشاد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية، برئاسة المستشار محمود فوزي بخفض التكاليف الدعائية للحملة الإنتخابية لصالح تكثيف المساعدات لأهالي قطاع غزة، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أشقائنا الفلسطينيين.

وأضاف «البدري»، في بيان له اليوم، أنّ تلك الخطوة بخفض تكاليف الدعاية، يؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق الشعب الفلسطينية واستكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل العرب.

قصف القطاع تجاوز مبدأ الدفاع

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي والمنظمات الاممية والحقوقية بسرعة التدخل لوقف إطلاق النار وعمل هدنة إنسانية حقنا للدماء، منوها بأن ما قامت به قوات الاحتلال من قصف عشوائي وحصار كامل على القطاع تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى جرائم حرب ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

وثمن موقف مصر الثابت فى ظل قيادتها الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبذل قصارى جهدها ومساعيها وتسخر كل إمكاناتها لمساعدة الأشقاء، مؤكدا أنّ مصر دائما سباقة لمساعدة الأشقاء والأصدقاء.

وطالب المجتمع الدولي بالاستجابة لمطالب مصر فى وقف اطلاق النار وعمل هدنة انسانية وإيجاد حلول جذرية للأزمة بحل الدولتين والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.