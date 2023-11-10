خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال ينتقم من المدنيين الفلسطينيين بسبب فشله مع المقاومة

قال إسماعيل مسلماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج ممارسات واضحة بدءًا من الهدنة التي قالوا إنها لمدة 4 ساعات وهذا يعد تضليلًا، لأن هذا ليس للشارع الفلسطيني وللعربي، ولكن هذا للشارع الأمريكي، في واقع الأمر يعد هذا استهلاكًا للشارع الأمريكي بسبب الضغوطات التي يتعرض لها بايدن، مؤكدًا أن الاحتلال ينتقم من المدنيين بسبب فشله مع قوات المقاومة.

الهدنة ليست قرارا رسميا إسرائيليا حتى الآن

أضاف «مسلماني»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد أي جهة رسمية في إسرائيل صدر عنها قرار هدنة الأربع ساعات، مضيفًا: «ليس من المعقول طرح فكرة نقل المدنيين من شمال غزة إلى جنوبها».

سر تضليل الإعلام الأمريكي

أكد أن الإعلام الأمريكي يُضلل من أجل فصل الساحات عن بعضها وتحديدًا منطقة المقاومة التي تمتد من إيران والعراق إلى اليمن ثم سوريا ولبنان، لافتًا إلى أن كل هذا يعد محاولة من أمريكا للحفاظ على وزنها في المنطقة، ولكن هذا لم يعد يجدي نفعًا نتيجة لما يحدث في القطاع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صارت تبطش بكل ما هو في القطاع من مستشفيات ومدنيين أطفالًا ونساءً، بسبب فشلها مدنيًا مع المقاومة، ولذلك تنتقم بشكل غير إنساني من المدنيين العزل.