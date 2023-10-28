رئيس جامعة أسوان باجتماع «الأعلى للجامعات»: الدراسة تسير بشكل منتظم

شارك اليوم السبت الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في فاعليات المجلس الأعلى للجامعات والذي عقد في رحاب جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان إنه ناقش المجلس خلال الاجتماع تفاصيل انتظام العملية التعليمية بالجامعات بعد مرور شهر من انطلاق العام الجامعي 2023/ 2024 .

المجلس الأعلى للجامعات

جاء ذلك في إطار انعقاد الاجتماع الشهرى لـ«المجلس الأعلى للجامعات»، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات الحكومية والقطاعات المختلفة بوزارة التعليم العالي.

كليات جامعة أسوان

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الدراسة تسير بشكل منتظم في مختلف كليات الجامعة والتي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل وأن الجامعة تقدم خدماتها الي ما يقرب من حوالي 38 ألف طالب وطالبة وأن المدن الجامعية قد استوعبت الاعداد المقرره لها طبقا للشروط واللائحة المعمول بها للتسكين. وتعمل إدارة الجامعة علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية لتقديم عام جامعي ودارسي طيب.