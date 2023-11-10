مظاهر عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني.. منها حرق المنازل

حدّد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مظاهر عنف المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، قائلاً: «يتخذ هذا العنف مظاهر متعددة وفي مقدمتها القتل، واقتحام وحرق المنازل، واقتحام القرى الفلسطينية وطرد السكان منها، ونهب وسرقة الأراضي الزراعية ووضع اليد عليها».

تتبنى حكومة الاحتلال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو هذا النهج وتوفر الحماية اللازمة له، وفق ما رواه «وهبة» لـ «الوطن»، وشهدت عمليات عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين زيادة مطردة منذ وصول هذه الحكومة للسلطة، وبعد عملية «طوفان الأقصى» في السابع من الشهر الماضي، ارتفعت عمليات العنف التي ارتكبها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية إلى مستويات قياسية.

حكومة الاحتلال الإسرائيلية توزع الأسلحة على المستوطنين

وكانت وزعت الحكومة الإسرائيلية الأسلحة على المستوطنين، وفق الباحث بالمركز المصري، وذلك بدعوى الدفاع عن أنفسهم، وتوزيع المستوطنين منشورات مطبوعة تهدد سكان الضفة بالقتل، وبالفعل شهدت الضفة الغربية وفاة أكثر من 120 مواطنا فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، فضلًا عن استغلال انصراف أنظار الجميع تجاه قطاع غزة وما يجري به من جرائم للقيام بالتهجير القسري لقرابة 15 تجمعا فلسطينيا من الضفة الغربية تضم أكثر من 133 عائلة، ووصل هذا العنف لمستوى استدعى إعراب واشنطن عن قلقها تجاهه ووصفه بالمزعزع للاستقرار، وذلك على الرغم من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة الاحتلال في عدوانها على القطاع.

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أعلن في بيان سابق، عن تسجيل 591 حادثة مرتبطة بالمستوطنين أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين وأضرار في ممتلكاتهم في الأشهر الستة الأولى من الجاري فقط، مما يمثل زيادة بنسبة 39% عن المتوسط الشهري الذي سجل العام الماضي - والذي كان بالفعل الأعلى منذ أن بدأت الأمم المتحدة التسجيل في عام 2006.

وعن عدد المستوطنين الإسرائيليين، قال صلاح وهبة، إن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود نحو 750 ألف مستوطن في فلسطين، منهم 500 ألف يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية غير القانونية، و250 ألف يعيشون في القدس الشرقية.