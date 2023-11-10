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مفوض عام «أونروا» يعلن مقتل 100 من موظفي المنظمة في العدوان على غزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:20 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
منظمة أونروا- أرشيفية

منظمة أونروا- أرشيفية

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، مقتل 100 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنّ عدد ضحايا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا» بلغ 89 حتى الآن، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أنّ هذا العدد من الضحايا هو الأكبر في تاريخ المنظمة.

ونعت الدكتور نعيمة القصير ممثلة الصحة العالمية في مصر، الزملاء في «أونرا»، وطالبت بعدم استهداف المدنيين أو العاملين في الإغاثة الإنسانية، أو المنشآت الطبية، أو الملاجئ أو المدارس، داعية إلى وقف إطلاق النيران فورا في غزة.

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بقلم أحمد العانوسي