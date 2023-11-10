باحث سياسي: تطورات ملف الأسرى ستساهم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال محمد منصور، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن التواصل الإقليمي والدولي فيما يتعلق بأزمة غزة المتفاقمة، أمر مهم جدا في هذه المرحلة، موضحًا أن جميع المؤسسات المدنية تطالب بوقف إطلاق النار بشكل كامل، والنظر في شأن ملف الأسرى، مشددًا على أن مصر مؤهلة للتعامل مع الوضع في غزة.

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري النظر خلال الفترة المقبلة في ملف الأسرى، أو المشكلة الإنسانية بغزة؛ لأن أي تقدم سيتحقق في كلا الملفين سيساهم في وقف النار، أو إنهاء ما تمر به غزة، موضحًا أن المجتمع الدولي يرفض ما تشنه قوات الإحتلال بغزة.

منصور: مصر تتعامل مع الوضع في غزة

وأشار الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، إلى أن مصر مؤهلة للتعامل مع الوضع في غزة؛ إذ طالبت بوقف إطلاق النار أو تهدئة الوضع، وهناك امتداد لملف مشرف في تقديم المساعدات لإخواننا في غزة.

وأكد أن مصر تعتبر أساس لتقديم المساعدات، فقد حرصت من البداية على تقديم المساعدات دون عوائق، مضيفًا: «إسرائيل تحاول تقليل دخول المساعدات إلى غزة، من خلال محاصرتها للقطاع».