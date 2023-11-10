أيهما الأفضل في الاستثمار «الذهب أم العقار»؟.. خبراء يجيبون

دائمًا ما يحرص المواطنون على الاستثمار في أموالهم لتحقيق أكبر قدر من العائد منها، خاصة مع وجود حالة تضخم عالمية ضربت جميع دول العالم، الأمر الذي يجدد السؤال لدى المواطنين عن أي الطرق أفضل من أجل استثمار الأموال والحصول على عائد ممتاز بشكل دوري ثابت يحافظ على قيمة العملة ويمنع الخسارة فيها.

شعبة الذهب: الذهب أسرع الطرق للتحوط بالعملة

رأى هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن الذهب هو أحد أسرع الطرق للتحوط والحفاظ على قيمة العملة التي يملكها الفرد، مشيرا إلى أن قيمة الانخفاضات في الذهب دائما ما تكون قليلة حال جرى مقارنته بالعقار، موضحا أن الذهب لا يحتاج إلى رأس مال كبير من أجل شراء وحدة للاستثمار فيها، غير أن الاستثمار في الذهب لا يتطلب معاناة كما العقار.

وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذهب لا يحتاج إلى رأس مال ضخم من أجل الاستثمار فيه، نظرا لوجود الكثير من الأحجام المختلفة فيما يخص السبائك أو المشغولات الذهبية على حد سواء، بعكس العقار الذي يتطلب وجود مال وفير من أجل شراء وحده سكنية ومن ثم تأجيرها أو الاستثمار فيها.

خبير عقاري: الوحدات السكنية توفر دخلا ثابتا لأصحابها

فيما يقول سهيل العسيري، خبير التطوير العقاري، إنه بسبب وجود حالة تضخم عالمية بخلاف الأزمات المالية العالمية التي تعانيها كل الدول، فدائما ما يرغب الجمهور في الاستثمار في أموالهم، عن طريق شراء الشقق ومن ثم الاستثمار فيها عن طريق عرضها للإيجار من أجل تحقيق عائد شهري جيد يساعد المواطن على استكمال مهام حياته ويعظم من استثماراته.

وأضاف «العسيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن النشاط العقاري دائما ما يكون في مرحلة ركود خلال فصل الشتاء، إذ أنه خلاله ينخفض الإقبال على عمليات شراء العقارات، بينما يعتبر فصل الصيف هو أحد أكثر الأوقات رواجًا للنشاط العقاري، وفيه يرتفع أسعار العقارات، ما يزيد نشاط السوق العقاري بسبب وجود العطلات والحاجة الماسة لشراء العقار.