افتتاح مسجد النور بعد إحلاله وتجديده في بني سويف بتكلفة 2 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة أهناسيا لافتتاح مسجد النور بقرية قاي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

إقامة شعائر صلاة الجمعة

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجد المقام على مساحة 200 متر إحلال وتجديد، وبتكلفة 2 مليون جنيه، جهود ذاتية، وذلك في حضور ناصر سيف النصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا، وعضوا مجلس النواب اللواء سامي توفيق، الدكتور علي بدر ونواب رئيس المدينة، الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف إهناسيا في بني سويف ورؤساء المجالس القروية وأهالي قرية قاي، حيث ألقى خطبة الجمعة مدير إدارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها.

افتتاح عدد من المساجد

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم، عددا من المساجد في بعض المحافظات المختلفة، بينها مساجد صيانة، وأخرى مساجد إحلال وتجديد، في إطار خطة وزارة الأوقاف.