افتتاح مسجد بتكلفة 2.5 مليون جنيه في الفشن ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن المحاسب محمد بكري، لافتتاح مسجد التوبة بزرابي دير الحديد بمدينة الفشن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

افتتاح المسجد بتكلفة 2.5 مليون جنيه

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة اليوم، في المسجد المقام على مساحة 220 مترا، إحلال وتجديد، عبارة عن طابقين وبتكلفة 2.5 مليون جنيه، وذلك في حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، والشيخ عبدالحكيم أحمد مدير أوقاف الفشن.

سيناء المباركة

وألقى الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله مدير إدارة الأوقاف بالفشن في محافظة بني سويف، خطبة الجمعة اليوم، والتي تناولت سيناء المباركة المكان والمكانة، أرض الخير والنماء والتضحية والفداء، حيث أن مكانة أرض سيناء الحبيبة في القرآن الكريم والتي ذكرها كتاب الله تعالى في أكثر من موضع، وكلم الله تبارك وتعالى على جبل الطور فيها سيدنا موسى، عليه، وعلى نبينا محمد السلام.

افتتاح مساجد جديدة

وافتتحت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عددا من المساجد في بعض المحافظات المختلفة، بينها مساجد صيانة، وأخرى مساجد إحلال وتجديد، ووصل عدد المساجد التي تم افتتاحها اليوم إلى 10مساجد، منها 9 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، وبذلك يكون إجمالي المساجد التي افتتحتها الأوقاف منذ يناير الماضي 270 مسجدا، منها 200 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و70 مسجدا صيانة وتطوير.