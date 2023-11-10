حزب التجمع: القمة العربية هدفها التصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا

أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، أنّ القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية، تأتي في وقت مهم لتأكيد صلابة الموقف الجماعي الداعم للقضية الفلسطينية أمام العالم كله، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية من المحيط للخليج.

القمة العربية تأتي استكمالًا لقمة القاهرة للسلام

وأشار «فؤاد» إلى أهمية إبراز رأي عربي موحد تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمدعوم من قوى دولية عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، الذين يواجهون حصارًا يخالف كل قواعد القانون الدولي، ويضرب بجميع المبادئ الإنسانية عرض الحائط، كما تمثل القمة ضغطًا كبيرًا على الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لدفعها لقبول وقف الحرب التي أسفرت عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وأضاف مساعد رئيس حزب التجمع، أنّ القمة العربية تأتي استكمالًا لقمة القاهرة للسلام، التي شهدت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض مصر الحاسم للتهجير القسري للفلسطينيين سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وكذلك الوقوف ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

استمرار الاتصالات المكثفة لوقف الحرب

وأشاد «فؤاد» بالدور المصري خلال الأسابيع الماضية منذ بداية العدوان، الذي أوضح أهمية المسار الإنساني في لغة الخطاب الدبلوماسي، وما أسفر عنه من تغير واضح في مواقف الدول الغربية، وكذلك استمرار الاتصالات المكثفة مع أبرز زعماء العالم لوقف الحرب، واستنئاف المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا مساعد رئيس «التجمع» إلى ضرورة خروج القمة العربية بتوصية لحل التصعيد في غزة، وقطع الطريق على محاولات استمرار الاحتلال الإسرائيلي وبقاء الوضع كما هو عليه لأطول مدى زمني، وتشكيل آلية عربية لحل هذا الخلاف الذي يمثل الآن العقبة الرئيسية أمام حل القضية.