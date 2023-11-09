مستشار الرئيس الفلسطيني: أطالب القمة العربية بالتحرك لوقف إطلاق النار

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أولوية العمل في قمة الجامعة العربية يجب أن تكون وقف العدوان على قطاع غزة فورا، موضحا أن هذا يتطلب من العرب أن يكونوا أكثر جدية في التعامل مع صاحب القرار في وقف إطلاق النار وهو أمريكا وليس إسرائيل.

وقف العدوان الإسرائيلي

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن أمريكا هي التي تتحمل وزر قرار الحرب على غزة وهي وحدها التي يمكنها وقف العدوان، قائلا: «أبو مازن قال لوزير الخارجية الأمريكية بلينكن في وجه أنتم وحدكم من تستطيعون أن تأمروا إسرائيل بوقف العدوان».

الأولوية الثانية

وتابع: «وقف إطلاق النار يتطلب ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على القرار الأمريكي لإجباره على وقف إطلاق النار، والأولوية الثانية ضمان وصول الاحتياجات الانسانية بشكل مستمر وكاف، عدد الفلسطينيين الذين هجروا من بيوتهم في غزة 1.5 مليون إنسان وهذا العدد من السكان أصبحوا بلا مأوى».