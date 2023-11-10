«المصريين الأحرار»: القمة العربية تحتاج إلى قرارات جادة لحل القضية الفلسطينية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك فرق كبير بين قمة القاهرة للسلام والقمة العربية، إذ كانت الأولى في توقيت مثالي تماما، وكانت قمة عالمية جامعة، واجتمعت فيها كل قرارات العالم والآراء المؤيدة والمعارضة وسط تمثيل كبير للدول العربية، بينما القمة العربية مختلفة، لكنها تحتاج إلى الخروج بقرارات جادة لحل القضية الفلسطينية بعيدا عن الإدانة والشجب: «العالم لا يعترف ولا يهتم إلا بالقوة الاقتصادية».

وأضاف «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب أن تشهد القمة العربية قرارات اقتصادية ضد مؤيدي جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في غزة، بعيدا عن قرارات الشجب والإدانة التي لم تعد تجدي نفعا.

مصر المفتاح الحقيقي لحل القضية الفلسطينية

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر هي المفتاح الحقيقي لحل القضية الفلسطينية، وهى التي تحركها وهو ما لوحظ منذ قمة القاهرة للسلام وحتى الآن، من حجم وعدد الاتصالات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع قادات العالم، وهو ما انعكس على تغيير وجهات نظر كثير من الدول تجاه القضية الفلسطينية.

ولفت «خليل» إلى أن كثيرًا من الدول كانت تتفق مع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، إلا أن مصر نجحت في تغيير وجهة نظر هذه الدول وبدأت تتراجع هذه الآراء، والرجوع إلى حل الدولتين، وكل هذا بفضل الجهود المصرية، مطالبا من المشاركين في القمة العربية، السماع لصوت مصر العاقل.