سبب تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً، نظرا للتطورات الحالية في غزة وذلك بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

تأجيل القمة العربية

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: «بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقا، نظرا إلى التطورات الحالية في غزة».

دعوة إلى قمة عربية غير عادية

وذكر البيان أن هذه التطورات استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

ومن المقرر أن تعقد في السعودية، القمة العربية الطارئة يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري، للنظر في التطورات الجارية في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثاني، وفي شهر واحد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10.5 ألف فلسطيني 73% منهم من الأطفال والنساء، تحت مزاعم محاربة الإرهاب.

وتقصف إسرائيل المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس ومخيمات اللاجئين ومخازن المنظمات الإغاثية والأممية وطواقهما في غزة، وسط تحذيرات من ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.