خبير سياسي: القمة العربية فرصة لطرح رؤية موحدة لمستقبل السلام بالمنطقة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك عدد من التغيرات التي بدأت تتبلور حول الحرب على قطاع غزة، مثل الحديث عن إعداد هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وهذا كان هو الموقف المصري منذ بدء الحرب.

الرؤية الأمريكية تتبولر حول ضرورة إعداد هدنة إنسانية لنقل المساعدات لغزة

وأضاف «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، أنَّ الحديث الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي جون بادين، يتمحور حول ضرورة إعداد هدنة إنسانية للعمل على نقل المساعدات لأهالي قطاع غزة، والعمل على تبريد الحالة المشتعلة سواء داخل تل أبيب أو قطاع غزة، مضيفًا أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بدأ يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، وليس بتدمير حركة حماس، وهذا تطور في الموقف الإسرائيلي.

الحديث عن مستقبل قطاع غزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت الحديث عما يسمى بمستقبل غزة، وكان الحديث في هذا الأمر في البداية حديثًا إسرائيليًا وغريبًا، ولكن الأيام الأخيرة شهدت طرح مصري، من خلال المركز المصري للدراسات الاستراتيجية الذي تحدث عن مستقبل قطاع غزة من خلال الربط بين الضفة وقطاع غزة، والعمل على التوحيد بين أبناء الشعب الفلسطيني وصولاً إلى الدولة الفلسطينية، وهذا تطور مهم.

وأضاف أن القمة العربية ستنعقد في 11 نوفمبر في المملكة العربية السعودية، وهذه القمة فرصة للحديث عن الثوابت العربية، وطرح رؤية عربية موحدة سواء فيما يتعلق بمستقبل غزة أو مستقبل عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، والعربي الإسرائيلي على حد سواء.