«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف منشأة عسكرية إسرائيلية

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستهداف حزب الله اللبناني منشأة عسكرية إسرائيلية على الحدود.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال، ودعا سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

جيش الاحتلال يقصف سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى استشهاد جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم، وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ جراد «كاتيوشا».