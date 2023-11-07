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حزب الله يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي ردا على قصف أحد مواقعه

كتب:

محمد أيمن سالم
06:29 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله اللبناني، أعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي، ردا على قصف أحد مواقعه، وذلك في خبر عاجل.

كما أفادت «القاهرة الإخبارية»، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال، ودعا سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى استشهاد جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم، وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ جراد «كاتيوشا».

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