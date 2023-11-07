إمام مسجد الحسين: المصريون يعتبرون آل البيت كسفينة نوح «من ركب فيها نجا»

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه، إنَّ آل البيت بالنسبة للمصريين كسفينة سيدنا نوح - عليه السلام – من ركب فيها نجا، مشيراً إلى احتفال كل ربوع مصر بمولد سيدنا الحسين، وقدوم الرأس الشريف إلى مصرنا الحبيبة.

مظاهر الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا الحسين دليل محبة المصريين لآل البيت

أضاف «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس» للإعلامي شريف فؤاد، والمُذاع على قناة «الناس»، أنَّ مظاهر الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا الحسين، وفرحة المصريين كلها اليوم في مسجد سيدنا الحسين، شاهدة على محبتنا لآل البيت: «أتوا من أقاصي الدنيا ومن شرق البلاد وغربها، وقطعوا المسافات للاحتفال بقدوم رأس مولانا الحسين الرشيفة إلى مصر».

المشهد في رحاب مسجد الحسين مبشر

وتابع إمام مسجد سيدنا الحسين: «المشهد الذي نراه في رحاب مسجد الحسين، وفرحة المصريين، شيء مبشر ومطمئن يؤكد ارتباطنا بآل البيت، وارتباط المصريين وحبهم لآل البيت ليس وليد اليوم، لكنه من قديم الزمان ومعروف عننا عشق آل البيت».