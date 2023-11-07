إمام مسجد السيدة نفيسة: آل البيت أحبوا مصر وأهلها

قال الشيخ محمد طه، إمام مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون مصر وأهلها، لافتاً إلى أنه عقب استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه، جاء إلي مصر كثير من آل البيت.

«طه»: آل البيت اختاروا مصر لحب أهلها لهم

وأضاف «طه» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «آل البيت اختاروا مصر لأنَّ أهلها يحبونهم، وكذلك لأن مصر ذكرت في القرآن الكريم، تصريحاً وتلميحاً، وذكرت أيضا فى كتب سماوية سابقة، ومات بها العديد من الأنبياء والمرسلين، وكذلك عاش بها الكثير من الصحابة».

استقبال المصريين للسيدة زينب ودعائها لهم بالبركة

وتابع إمام مسجد السيدة نفيسة: «لما جاء آل البيت لمصر كانت هناك العديد من المشاكل، وأول من جاء إلى مصر السيدة زينب رضي الله عنها، واستقبلها أهل مصر استقبالا حافلاً، وكذلك كانت تسكن الوالى، ودعت لأهل مصر بالبركة وهذه الدعوة نعيش ببركتها إلي يومنا هذا حيث دعت لأهل مصر، يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً».