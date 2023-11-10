قطع المياه عن بورتوفيق بالسويس لمدة 12 ساعة لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة السويس عن قطع مياه الشرب عن منطقة بورتوفيق بحي السويس، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بسبب إجراء شبكة مياه هيئة قناة السويس أعمال صيانة وإحلال وتجديد على شبكة المياه والخطوط الرئيسية.

موعد قطع مياه الشرب عن منطقة بورتوفيق

وكشف بيان صادر عن محافظة السويس بخصوص قطع المياه عن منطقة بورتوفيق لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023، وذلك لإجراء أعمال صيانة لشبكة مياه الشرب وإحلال وتجديد لبعض الخطوط، حيث سيتم قطع الخدمة حتى الساعة التاسعة صباح السبت، على أن يتم استئنافها بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة.

عودة المياه بعد انتهاء أعمال الصيانة

وأوضح بيان محافظة السويس، أن شبكة هيئة قناة السويس أفادت بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي منطقة بورتوفيق فقط، وناشدت المواطنين من سكان المنطقة والمرافق والأماكن الحيوية والمستشفيات بها توفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين عودة ضخ المياه مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.