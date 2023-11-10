خريطة قطع المياه بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت عدة شركات مياه قطع الخدمة اليوم الجمعة، نظرا لأعمال الصيانة الدورية، مع تحديد أماكن قطع، ومواعيد عودتها.

كما وجهت شركات المياه المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم المواطنين بتوفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الخدمية.

خريطة قطع المياه اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة قطع المياه اليوم الجمعة بالمحافظات كالتالي:

وأعلنت شركة مياه الجيزة بانقطاع المياه اليوم الجمعة وحددت أماكن قطع المياه اليوم في «كمبرة، وكفر حكيم»، بينما مواعيد إنقطاع المياه من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري وذلك للقيام بأعمال مشروع محور البراجيل، وتغيير مسار خط مياه قطر 300 مم، المتعارض مع مسار المحور.

أماكن قطع المياه بالدقهلية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه اليوم الجمعة لمدة 12 ساعة، عن عدة مناطق وحددت مواعيد قطع المياه بداية من 6 صباحًا إلى 6 مساءً، بينما أماكن إنقطاع المياه بمدينة بلقاس وجمصة بقرى زيان، والطريق الجديد، والسلسول والمنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي بجمصة، وذلك للقيام بأعمال صيانة على خط مياه قطر 600 مم أسبستوس بجمصة.

مواعيد قطع المياه بسوهاج

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بضعف المياه لمدة 48 ساعة بعدة قرى بمركز طهطا للصيانة الدورية وذلك بداية من الساعة 8 صباح غدٍ السبت حتى الساعة 8 من صباح الإثنين القادم.