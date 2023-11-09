قطع المياه عن 4 قرى في بني سويف السبت.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، إجراء أعمال التطهير الدورية في خزان محطة منشأة عبد الصمد بمركز إهناسيا غرب المحافظة، بعد غد السبت، ما يترتب عليه قطع المياه عن عدد من القرى لمدة 14 ساعة.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف السبت

ومن المقرر قطع المياه عن قرى: ننا، منشأة عبد الصمد، وش الباب، أبو شهبة بمركز إهناسيا، بعد غد السبت، الموافق 11 نوفمبر الجاري، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساًء.

مياه بني سويف تعتذر عن قطع المياه

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأهابت الشركة، بالمواطنين تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن، مؤكدة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.