إزالة 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 10 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم.

إزالة 101 حالة تعد بالبحيرة

أسفرت الحملات عن إزالة 101 حالة تعد على مساحة 16040 متر مربع بنطاق 10 مراكز جاءت كالتالي:

42 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونة من أسوار طولية وعرضية، و13حالة تعد بمساحة 1750 متر مربع بقرى شرنوب والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور.

إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وفي مركز المحمودية تم إزالة 6 حالات تعد بمساحة 1226 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأحمر والأبيض وسملات، و7 حالات تعد بمساحة 1070 متر مربع بالرحمانية عبارة عن مبان بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرساني.

وفي إيتاي البارود تم إزالة 9 حالات تعد بمساحة 985 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والأسمنت، والطوب الأحمر وشدات خشبية، و9 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 844 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة بنطاق مدينة كفر الدوار.

وشهد مركز رشيد إزالة 5 حالات تعد بمساحة 630 متر مربع عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر والطوب الأبيض وسملات خرسانية، و5 حالات تعد بمساحة 560 متر مربع عبارة عن أسوار ومبان بالطوب البلوك بدون سقف في وادي النطرون، كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 235 متر مربع بقرية محلة بشر بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 71 متر مربع عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حمادة.