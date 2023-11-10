تضامناً مع فلسطين.. انطلاق حملة للتبرع بالدم بمركز شباب سليم الحي بالسويس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، عن انطلاق حملة التبرع بالدم بمركز سليم الحي بقطاع الأربعين اليوم بعد صلاة الجمعة تضامناً مع غزة.

تبرع بالدم كى تستمر الحياة قوتنا فى وحدتنا

ورفع المشاركون في تنظيم حملة التبرع بالدم في مركز شباب سليم الحي التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس خلال الحملة، شعاراً «تبرع بالدم كي تستمر الحياة»، و«قوتنا في وحدتنا»، خلال الحملة التي يتم تنظيمها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة محافظة السويس واللجنة العليا للقوافل الشاملة ومديرية الشباب والرياضة بالسويس مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية وزارة الصحة والسكان والمركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس.

حملة التبرع بالدم للتضامن مع غزة

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصرح خاص، إن الحملة انطلقت الحملة القومية للتبرع بالدم للتأكيد علي تضامن شباب مصر مع غزة ودعم الأشقاء بقطاع غزة ولصالح حالات الحوادث و الطوارئ ولمرضى غسيل الكلى بمركز شباب سليم الحي اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 وتستمر حتى الساعة 9 مساءا.