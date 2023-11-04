بعد قصف مدرسة الفاخورة ومستشفى الشفاء.. طرق التبرع لغزة بالدم والأموال

على مدار ما يقرب من شهر، ارتكب جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني وتحديد أهل غزة جرائم حرب تدمى لها القلوب، إذ أنه لم يكتف بقصف المنازل أثناء وجود الأهالي بها، ولكنه قصف المستشفيات المكتظة بالمصابين أيضًا، والتي كان آخرها مستشفى الشفاء أمس الذي جرى قصف المدخل الخاص به، ما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، فضلًا عن قصف مدرسة الفاخورة منذ قليل.

وحرصت بعض المؤسسات المصرية على توفير سبل للمواطنين حتى يستطيعون التبرع لأهل غزة بالطعام أو بالدم أو بالأموال لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، ونوضح من خلال هذا التقرير طرق التبرع لأهل غزة، والتي جاءت كالتالي:

1- التبرع من خلال بنك الطعام المصري

حدد بنك الطعام المصري سعر كرتونة السلع الغذائية التي يمكن التبرع بها لأهل غزة، لتصل إلى 400 جنيها، وجاءت قنوات التبرع من خلاله كالتالي:

- يمكن الاتصال على الرقم 16060 لإرسال مندوب لتحصيل قيمة التبرع.

- كما يمكن إرسال رسالة نصية من اي هاتف على رقم 9770، وذكر كلمة «فلسطين»، ويصل سعر الرسالة إلى 5 جنيهات.

- أو من خلال فوري ومصاري وأمان وسداد وأوباي وTalabat- Instapay والأهلي ممكن وBee وخدماتي.

2- التبرع من خلال حياة كريمة

كما حددت حملة حياة كريمة طرق التبرع لأهل غزة من خلال الحسابات البنكية، والتي جاءت أرقامها كالتالي:

- لعملاء البنك الأهلي المصري التبرع على حساب رقم 1003171263956002025.

- لعملاء البنك التجاري الدولي التبرع على حساب رقم 100058267915.

- لعملاء بنك مصر التبرع على حساب رقم 1160001000018501.

- لعملاء البنك العربي الأفريقي الدولي التبرع على حساب رقم 1104533910020205.

3- التبرع من خلال بيت الزكاة والصدقات

ويمكن التبرع لأهل غزة عبر الحسابات الرسمية الخاصة به في البنوك، بالغضافة إلى عدة قنوات أخرى تتمثل في التالي:

- إرسال قيمة التبرع لحساب فودافون كاش بالاتصال على #111*9*

- أو بالاتصال على رقم الخط الساخن 15111 لإرسال المندوب لتحصيل قيمة التبرع.

- كما يمكن التبرع عبر تطبيق InstaPay.