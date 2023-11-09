أماكن التبرع بالدم في القاهرة والمحافظات للأشقاء الفلسطينيين

تواصل مديريات الشؤون الصحية بمختلف المحافظات، توفير سياراتين يوميا للتبرع بالدم، للمواطنين الراغبين في المشاركة في دعم غزة، الأولى في موجودة فى ميدان العتبة والثانية متوفرة يوميا داخل موقف أحمد حلمي، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ4 عصرا.

وفي نفس السياق، تواصل الحملة الشعبية للتبرع بالدم «إنقاذ حياة أشقائنا بفلسطين، دمنا واحد» التى أعلنت عنها مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، للتبرع بالدم من جانب المواطنين في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث حددت عددا من الأماكن التى يستطيع المواطنون من خلالها التبرع بالدم للأشقاء الفلسطين.

أماكن التبرع بالدم في القاهرة والجيزة

- محافظة القاهرة، في المعادي ومجمع عيادات مرسال،وبجوار محطة أتوبيس المقطم.

- محافظة الجيزة، المركز القومي لنقل الدم وبحي العجوزة في الدقي، ومؤسسة رسالة بشارع مصدق.

أماكن التبرع بالدم في الإسكندرية والمحافظات

- محافظة الإسكندرية، مسجد القائد إبراهيم ومسجد المرسى أبو العباس.

- محافظة البحيرة، في مدينة دمنهور، أمام نادي دمنهور، ونقطة بجوار استاد كفرالدوار وأخرى وأمام مسجد السلام بالحدائق.

- محافظة الغربية، مدينة طنطا، أمام محطة السكة الحديد لمدينة المحلة الكبرى، وأمام مسجد الشامي.

- محافظة المنوفية، مدينة أشمون وميدان صيدناوي، ونقطة أمام الجمعية الشرعية ، وأخرى أمام مدينة الشهداء ومسجد سيدي شبل.

- محافظة الشرقية، مدينة الزقازيق، ومسجد الفتح وبحي ثانِ الزقازيق، وبجوار مدينة منيا القمح بجوار ميدان الشهيد منسي.

- محافظة كفر الشيخ، قرية برج مغيزل أمام المسجد ومركز كفرالشيخ بالإبراهيمية أمام مسجد داوود.

- محافظة الإسماعيلية، بميدان الجمهورية ، وأمام جامع أبو بكر الصديق، ونقطة اخري أمام جامع الإسماعيلي بميدان المطافي.

- محافظة الفيوم، أمام الاستاد الرياضي بميدان المسلة.

- محافظة المنيا،مدينة المنيا بطريق الكورنيش، وبجوار مبنى المحافظة، ونقطة اخري بمدينة ملوي أمام المسجد الكبير.

- محافظة أسيوط، مدينة أسيوط بجوار المحافظة وميدان ابن البطل.

- محافظة الأقصر، مدينة الأقصر وميدان صلاح الدين ، وفى مدينة إسنا وشارع السوق بميدان الشيخ كوكو.