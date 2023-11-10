«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستهدف أي فلسطيني يسير بشمال غزة ويحاصر المستشفيات

قالت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة غزة وأبرز ما في هذا الاقتحام هو محاصرة المستشفيات مثل مستشفى نصر للأطفال المحاصر تماماً، لافتة إلى مناشدات من بداخل المستشفى ومنهم أطفال، بعدم قدرتهم على الخروج.

«عوكل»: حصار مستشفى نصر للاطفال رغم المناشدات

وأضافت «عوكل»، خلال تغطية من «خان يونس»، أنَّه بداخل مستشفى نصر أطفال يتلقون العلاج، بجانب النازحين المحاصرين داخلها، لافتةً إلى حصار الآليات العسكرية لـ جيش الاحتلال، مستشفى لعلاج الأطفال مرضى السرطان، رغم مختلف المناشدات من طاقم العمل داخل المستشفى بضرورة فتح فرصة لمن داخل المستشفى للخروج.

تعرض محيط مستشفى القدس للحصار

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»: «تعرض محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، وكذلك مستشفى الشفاء، لـ الحصار بالإضافة إلى شارع الجلاء الذي يتعرض لقصف مدفعي عنيف للغاية، بل وصل الأمر بأن أي مواطن فلسطيني يسير بشمال غزة صار معرضاً للاستهداف».