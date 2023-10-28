أمير كرارة بعد حصار غزة وانقطاع الاتصالات: «اللهم أبدل ضعفهم قوة»

علق الفنان أمير كرارة على الجرائم تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد تشديد الحصار على قطاع غزة أمس، وانقطاع الاتصالات عنه.

أمير كرارة يندد بحصار غزة

حيث قال الفنان أمير كرارة عبر تدوينة على موقع «إكس»، تويتر سابقا: «اللهُمَّ يا من لا يُهزم جُنده و لا يخلف وعدُه و لا إله غيره كُن لأحبابنا بفلسطين عونًا ونصيرًا. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك !!».

اللهُمَّ يا من لا يُهزم جُنده و لا يخلف وعدُه و لا إله غيره كُن لأحبابنا بفلسطين عونًا ونصيرًا.



اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك !!



رُحماك بأهلنا في غزة يا رحيم ،اللهم أبدل ضعفهم قوة ،… — Amir Karara (@AmirKarara) October 28, 2023

وتابع الفنان أمير كرارة قائلا: «رُحماك بأهلنا في غزة يا رحيم ،اللهم أبدل ضعفهم قوة ، وخوفهم أمنا ، وعجزهم قدرة يارب».